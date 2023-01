Stiri pe aceeasi tema

- Afirmam in articolul publicat la 10 ianuarie despre rezultatelor provizorii ale recensamantului ca datele asupra populației la care nu se cunosc cele trei caracteristici enumerate in titlu sunt enorm de mari și nu pot fi acceptate fara precizari asupra conținutului gruparii și originii deformarii.…

- "Ma uit (abia acum) la datele provizorii ale recensamantului publicate de INS. Pentru aproximativ 2,5 milioane de persoane, adica 14% din totalul populației recenzate, lipsesc informațiile referitoare la etnie, limba materna și religie. In aceste condiții, orice considerații privind evoluția unei etnii…

- Populația rezidenta este de puțin peste 19,53 milioane de persoane in 2022. Dintre aceștia, doar 16 milioane si-au declarat religia. 85,3% dintre persoane sunt de religie ortodoxa, 4,5% romano-catolici, 3,0% de religie reformata și 2,5% penticostali. Cea mai mare scadere s-a inregistrat in numarul ortodocșilor.…

- Populația de etnie maghiara a scazut la recensamantul din 2022 atat in valori absolute (de la 1,22 milioane in 2011 la 1,002 milioane), cat și ca pondere in totalul populației (de la 6,5% la 6%), potrivit INS. Cu toate acestea, miza anunțata public de liderii UDMR a fost atinsa: populația de etnie maghiara…

- Structura confesionala a fost declarata de 16.397,3 mii persoane din totalul populatiei rezidente si arata ca 85,3- dintre persoanele care au declarat religia sunt de religie ortodoxa, in scadere de la 86,5- la recensamantul precedent din 2011, arata rezultatele partiale ale recensamantului facute publice…

- Autoritațile chineze au anunțat ca introduc noi restricții COVID in Shenzhen, un oraș cu 12 milioane de locuitori. Masurile vizeaza restaurantele și alte spații inchise, dar vor fi aplicate și in cazul strainilor care sosesc in oraș.

- Aproape 4,5 milioane de locuitori au ramas fara electricitate in noaptea de joi spre vineri din cauza atacurilor fortelor ruse impotriva infrastructurii Ucrainei, presedintele Volodimir Zelenski denuntand o ‘teroare energetica’, transmite AFP. Numai in aceasta seara, aproximativ 4,5 milioane de consumatori…