- Recenzarea pe teren a populației care nu s-a inregistrat online pana pe 27 mai trebuia sa inceapa marți, pe 31 mai, dar s-a amanat. Institutul National de Statistica (INS) ar fi trebui sa inceapa pe 31 mai 2022 etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta…

- Recensamantul populației: Ce trebuie sa știe romanii despre recenzorii care le vor bate la ușa Recensamantul populației: Ce trebuie sa știe romanii despre recenzorii care le vor bate la ușa Dupa finalizarea perioadei de autorecenzare, timp in care aproximativ 47% din populația Romaniei s-a autorecenzat…

- Recensamantul pe teren a fost amanat din mai multe motive tehnice. In unele comune din Calarasi inca nu au ajuns tabletele, in timp ce in alte judete recenzorii vor face sincronizarea tabletelor cu STS abia vineri. Institutul National de Statistica (INS) ar fi trebui sa inceapa pe 31 mai 2022 etapa…

- Recenzarea pe teren a populației care nu s-a inregistrat online pana pe 27 mai trebuia sa inceapa marți, pe 31 mai, dar s-a amanat. Prin unele comune din Calarași n-au ajuns tabletele, iar in alte județe, recenzorii fac sincronizarea tabletelor cu STS abia vineri.

- La finalul perioadei de autorecenzare, Brașovul este județul care a performat cel mai bine, aproape trei sferturi dintre locuitori completandu-și formularele de Recensamant, arata datele consultate de HotNews.ro. La polul opus se afla Iași, unde puțin peste 44% din chestionarele privind Recensamantul…

- Recenzorii pentru recensamantul populației vor merge pe teren, incepand cu 31 mai, pentru interogarea celor care nu au completate datele chestionarului online. Etapa de recenzare pe teren se desfaoara in perioada 31 mai-17 iulie 2022, anunța INS.

- Primaria Timișoara deschide inscrierea pe listele de candidați pentru recenzorii care cor colecta datele cetațenilor prin interviuri fața in fața. Recenzorii trebuie sa fie dispuși sa lucreze inclusiv in weekend.

- In perioada 16 mai – 17 iulie 2022, recensamantul populației și locuințelor se va desfașura prin colectarea datelor de catre recenzori in teren, prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor). Pentru aceasta etapa, Primaria Municipiului Timișoara incheie contracte de prestari servicii pentru…