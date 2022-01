Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 8,19% in luna decembrie 2021, de la 7,8% in noiembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 10,73%, marfurile alimentare cu 6,69%, iar serviciile cu 4,49%, potrivit datelor publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS). "Preturile…

- Alte produse agroalimentare importate de Romania in primele noua luni din 2021 au fost preparatele alimentare nedenumite si necuprinse in alta parte (284,4 milioane de euro), branza si casul, cu o valoare de 272,6 milioane de euro.In ceea ce priveste exporturile, cele mai mari incasari au fost obtinute…

- Cele mai multe calatorii efectuate in perioada 1 ianuarie - 30 septembrie de rezidentii din Romania au fost pentru vacante, predominand cele cu durata de 1-3 innoptari, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, potrivit Agerpres. Numarul calatoriilor turistice efectuate…

- Consumul de energie al tarii a fost mai mare cu 5,3% in primele zece luni din acest an, in comparatie cu perioada similara a anului trecut, informeaza datele Institutului National de Statistica. In primele zece luni ale anului, consumul de energie al tarii a fost de 46,1 TWh, in creștere cu 5,3% fața…

- Numarul locuintelor date in folosinta in primele noua luni ale anului, la nivel national, s-a majorat cu 2,33%, pana la 49.621, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, arata datele oficiale, publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS), conform agerpres. In intervalul 1 ianuarie -…

- Peste 70% din romanii de la sat au acces la internet, dar mulți dintre ei inca au WC-ul in curte Peste 70% din romanii de la sat au acces la internet, dar mulți dintre ei inca au WC-ul in curte Opt din zece locuințe din Romania au conexiune la internet. Peste 80% dintre romani folosesc internetul zilnic.…

- Romanii vor trebui sa achite mai mulți bani de la 1 ianuarie 2022 pe benzina și motorina. Ca urmare a actualizarii nivelului accizelor cu creșterea prețurilor de consum comunicata de Institutul Național de Statistica (INS), se pare ca benzina se va scumpi cu 1,3%, de la 1 ianuarie 2022.”Nivelul accizelor…

- Institutul Național de Statistica a confirmat ceea ce romanii au simțit deja la buzunare de mult timp: viața in Romania devine tot mai scumpa. Conform unui raport publicata astazi, 10 octombrie, instituția constata ca rata inflației pentru ultimele 12 luni este de 7,9% Cea mai mare creștere in in ultimul…