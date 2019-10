Stiri pe aceeasi tema

- Locuitorii Capitalei care detin animale vor trebui sa le declare autoritatilor, riscand altfel o amenda intre 500 si 1.000 de lei. Proiectul a fost adoptat azi de catre Consiliul Primariei Bucuresti cu o larga majoritate.

- La patru luni de la startul operațiunilor pe piața din Romania, aplicația de e-hailing Yango prezinta cele mai populare locații preferate de utilizatorii din București. Bucureștenii comanda o mașina cel mai des din zona Centrului Istoric, Cotroceni, Floreasca sau Gara de Nord. De exemplu, din zona…

- Peste 60 de amenzi in valoare totala de 54.000 de lei au fost aplicate, in Capitala, in primele 24 de ore de la intrarea in vigoare a noilor prevederi ale Codului Rutier, care sanctioneaza folosirea telefonului mobil la volan. Noile prevederi au intrat in vigoare sambata. Politistii Brigazii…

- Dupa capturarea maimutei, romani din toata tara au inceput sa sesizeze, pe internet, cazuri in care animale salbatice sunt tinute ilegal. In Romania, s-a vorbit de mai multe ori despre aceasta piata neagra, scrie observator.tv. Vanzarile se fac, de obicei, pe site-uri de comert. Autoritatile…

- S-a lansat primul serviciu de taxi non stop pentru animalele de companie din Capitala, numit Pet Curier Express. Compania este dedicata exclusiv transportului urban si interurban al animalelor de companie, fiind prima de acest gen care este disponibila 24 de ore din 24, potrivit unui comunicat…

- In perioada 20-22 iunie, adica in prima etapa a proiectului, s-a intervenit la 29 de case, dar scopul proiectului era restaurarea a 30 de case, motiv pentru care voluntarii au revenit pentru inca o zi, pe 27 iulie, la Eftimie Murgu. Pe parcursul unei zi, voluntarii au reușit sa zugraveasca alte 5…

- Actrita Monica Ghiuta, cunoscuta din filme precum „Cu mainile curate”, „Tata de duminica”, „Toamna bobocilor”, „Filantropica”, a murit la varsta de 79 de ani. „Ne-a parasit si doamna Monica Ghiuta. Ne pleaca artistii cu care am crescut.…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale continua verificarile in toate piețele agroalimentare din București și din țara, pana la aceasta data fiind date amenzi in valoare de 103.000 lei și 334 de avertismente, informeaza ministerul.In principal, sancțiunile s-au aplicat pentru neindicarea ...