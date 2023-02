Cea mai mare comuna din Iasi mai are putin si depaseste Pascaniul ca numar de locuitori. Potrivit datelor provizorii ale Recensamantului Populatiei si Locuintelor 2021 publicate de Institutul National de Statistica, in cele opt sate ale Miroslavei traiesc peste 28,5 mii de oameni, in vreme ce in municipiul Pascani sunt ceva mai multi de 30,7 mii. In mod curios, populatia Miroslavei dupa domiciliu este mai mica decat cea rezidenta: 26,79 de mii de oameni la 1 iunile 2022, potrivit datelor de la Directia Judeteana de Statistica. De la recensamantul precedent, adica in decurs de numai 10 ani, populatia…