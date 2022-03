RECENSĂMANT – Cat de interesați sunt maramureșenii de autorecenzare Pana in 15 mai maramureșenii au posibilitatea sa se autorecenzeze. Cați dintre ei au și facut acest lucru ne-a spus Marius Pop, director executiv adjunct al Direcției de Statistica Maramureș in cadrul ședinței de Colegiu Prefectural din data de 30 martie de la Prefectura Maramureș. „Pana la aceasta data la nivelul județului Maramureș au fost inregistrate 42.388 de chestionare, ceea ce reprezinta un procent de 9,41%. Targetul nostru este de a realiza un procent de 35% prin autorecenzare, avem un ritm mediu bun, de 2649 de chestionare, ceea ce ne da incredere ca vom atinge acest prag. Din totalul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

