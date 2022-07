Recensământ. Care este orașul în care s-a recenzat toată populația Cum termenul de 17 iulie, data la care expira termeneul de recenzare este tot mai aproape, autoritațile fac eforturi pentru a crește procentul celor care se inregistreaza, undeva la 80%, in prezent, fiind deschise circa 700 de centre fixe in țara. Daca Bucureștiul este pe ultimul loc, cu un procent de 52%, exista și un județ, unde acțiunea a fost finalizata: Botoșani. „Este oficial! Avem primul județ in care s-a recenzat toata populația estimat[. Felictari locuitorilor din județul Botoșani pentru implicarea in recensamant, atat in etapa autorecenzarii, cat și acum!”, se arata intr-o postare pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul Național de Statistica (INS) anunța, marți seara, ca exista un prim județ unde toata populația s-a recenzat: Botoșani. Potrivit INS, Romania are primul județ in care s-a recenzat toata populația estimata. Este vorba despre județul Botoșani. „Felicitari locuitorilor din județul Botoșani pentru…

- Guvernul a reusit sa mentina ”statistica” cresterii economice ”in cea mai mica banda de fluctuatie posibila”, a afirmat, vineri, premierul Nicolae Ciuca, care a adaugat ca pastrarea cotei unice de impozitare, incurajarea investitiilor si a mediului de afaceri sunt „vitale” pentru pastrarea acestui trend…

- Deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) a fost de 10,013 miliarde euro, in primele patru luni ale acestui an, mai mare cu 2,938 miliarde euro decat cel inregistrat in perioada 1 ianuarie - 30 aprilie 2021, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate joi, arata AGERPRES. Fii…

- Recenzarea pe teren ar fi trebuit sa inceapa ieri, 31 mai. Recensamantul a fost amanat din motive tehnice, spun oficialii Institutului Național de Statistica. Recenzarea pe teren s-a amanat pana vineri, 3 iunie. Din data de 3 iunie recenzorii vor face recensamantul populației din poarta in poarta și…

- Institutul Național de Statistica (INS) a anunțat ca aproape 47 din populația ținta s-a autorecenzat pana in 27 mai și ca de marți va incepe recenzarea pe teren, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Germania, Franta si Statele Unite ale Americii ocupa primele trei locuri in topul tarilor care controleaza subgrupuri de intreprinderi din Romania, releva datele Institutului National de Statistica (INS), remis vineri AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Populatia activa a Romaniei era de 8.214.000 de persoane in 2021, din care 7.755.000 erau persoane ocupate si 459.000 erau someri, arata datele Institutului National de Statistica (INS), potrivit news.ro”In anul 2021, rata de ocupare a populatiei in varsta de 20-64 ani a fost de 67,1%, in crestere…