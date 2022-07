Recensământ 2022. Socoteala din târg 1. Recensamantul 2022 se desfasoara intr-o maniera anevoioasa. Ne aflam intr-o zona a prelungirii prelungirilor etapei post-autorecenzare, ce se va desfasura pana pe data de 24 iulie, adica pana la sfarsitul saptamanii. In intervalul ramas, locuitorii tarii noastre se mai pot recenza in punctele fixe deschise in toate UAT-urile locale din tara incepand cu 8 iulie. Desi metoda nu a fost inclusa initial in calendarul Recensamantului 2022, isi demonstreaza utilitatea, etapa recenzarii fata in fata dovedindu-se insuficienta. La 24 iulie nu vom sti decat cu aproximatie cati locuitori au judetele si… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

- Institutul Național de Statistica (INS) a anuntat joi, 13 iulie 2022, ca Botoșaniul era primul județ in care toata populația estimata a finalizat recenzarea. Al doilea județ din Romania in care populația estimata s-a recenzat la Recensamantul Populației și Locuințelor 2021 este Vrancea. „Ne bucuram…

- Rata de recenzare a populatiei din Romania a ajuns la 83%, iar Comisia Centrala pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a decis prelungirea cu o saptamana, de la 17 iulie pana la 24 iulie, a perioadei de recenzare, iar a anuntat, joi, presedintele Institutului National de Statistica, Tudorel…

