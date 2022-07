Recensământ 2022. Se prelungeşte termenul pentru colectarea datelor de la populaţie A fost prelungit termenul pentru colectarea datelor pentru recensamantul populatiei pana pe 24 iulie, desi recenzarea ar fi trebuit sa se incheie pe 17 iulie. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii nr. 12/2022 a […] The post Recensamant 2022. Se prelungeste termenul pentru colectarea datelor de la populatie appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

