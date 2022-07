Stiri pe aceeasi tema

- Perioada de culegere a datelor pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor a fost prelungita cu inca o saptamana, pana la 31 iulie 2022, a decis Comisia Centrala pentru RPL2021. Acesta este ultimul termen de prelungire privind culegerea datelor de la populatie. Actele normative nu permit…

- Recensamant 2022. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie 2022, potrivit Hotararii nr. 12/2022 a Comisiei Centrale pentru Recensamantul Populatiei si Locuintelor din Romania in anul 2021. Etapa de…

- Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației si Locuințelor a hotarat prelungirea perioadei de colectare din teren a datelor. Ultimul termen-limita pentru colectarea datelor impus de Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației și

- Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației si Locuințelor 2021 a hotarat prelungirea perioadei de colectare din teren a datelor pana la 24 iulie 2022. Fostul termen limita de finalizare a colectarii datelor pe teren, de catre recenzori, era 17 iulie. Conform hotararii CCRPL, primarii vor avea…

- A fost prelungit termenul pentru colectarea datelor pentru recensamantul populatiei pana pe 24 iulie, desi recenzarea ar fi trebuit sa se incheie pe 17 iulie. Perioada de colectare a datelor de catre recenzori prin interviuri fata in fata (cu ajutorul tabletelor) se prelungeste pana in data de 24 iulie…

- INS: Perioada de autorecenzare online se prelungește pana la data de 27 mai inclusiv. Recomandarile autoritaților Perioada de autorecenzare digitala se prelungește pana pe 27 mai, au precizat reprezentanții Institutului Național de Statistica (INS), vineri, in cadrul unei conferințe de presa pe tema…

- Romanii vor putea sa se autorecenzeze pana in data de 27 mai 2022, in cadrul Recensamantului Populației și Locuințelor, dupa ce perioada a fost prelungita. Președintele Institutului Național de Statistica, Tudorel Andrei, a anunțat, vineri, ca perioada a fost prelungita in urma interesului crescut pentru…

- RPL2021, Romania, la al treisprezecelea recensamant din istorie și al patrulea dupa Revoluția din 1989 Ultima saptamana pentru autorecenzarea online @ Autorecenzarea online se poate face pe cont propriu sau asistat de un recenzor, atunci cand abilitațile digitale sunt reduse, cand nu exista dispozitivele…