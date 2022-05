Recensământ 2022. Populația a scăzut cu trei milioane în 10 ani In plin recensamant al populatiei, Institutul National de Statistica anunța ca populatia tarii s-a redus cu aproape trei milioane in doar 10 ani. In plus, perspectivele demografice sunt sumbre: in urmatorii 40 de ani, numarul locuitorilor o sa scada sub 15 milioane. ”Estimarile inițiale arata o populație rezidenta in jur de 19 milioane de locuitori, […] The post Recensamant 2022. Populația a scazut cu trei milioane in 10 ani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 13,76% in luna aprilie 2022, fața de aprilie 2021, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS). Marfurile nealimentare s-au scumpit cu 16,35%, cele alimentare cu 13,54%, iar serviciile cu 7,11%. Cele mai mari scumpiri la alimente…

- Institutul Național de Statistica vine cu precizari bizare despre rubrica privind locul nașterii in formularul de recensamant al populației, dupa ce internauții au ironizat indicațiile autoritaților. INS marește și mai tare confuzia celor care completeaza chestionarul pentru autorecenzare, spunand ca…

- Țarile donatoare, reunite marți la Berlin, printre care Germania, Franța și Romania, au convenit sa aloce 695 de milioane de euro Republicii Moldova pentru a o ajuta sa faca fața sosirii a peste 100.000 de refugiați ucraineni pe teritoriul sau, a declarat, marți, ministrul german de Externe, citat de…

- Romania s-a situat anul trecut pe primul loc in UE la porumb boabe si floarea soarelui, atat la suprafata cultivata cat si la productia realizata, arata datele publicate, joi, de Institutul National de Statistica (INS). Suprafata cultivata cu porumb boabe anul trecut a fost de 2.493.000 hectare, iar…

- Pensia medie lunara in Romania, in anul 2021, a fost de numai 1.666 de lei, in timp ce numarul pensionarilor a scazut cu cateva zeci de mii, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Institutul National de Statistica (INS) a anuntat, astazi, intr-un comunicat de presa, ca numarul mediu de…

- In anul 2020, in Romania existau 2,887 milioane de exploatatii agricole care utilizau 12,8 milioane de hectare de teren agricol, arata rezultatele provizorii ale Recensamantului General Agricol runda 2020. Acestea arata ca, in decurs de 10 ani, numarul exploatatiilor agricole a scazut cu 972.000, respectiv…

- Rata anuala a inflatiei in luna februarie 2022 a crescut la 8,5%, comparativ cu luna februarie 2021, de la 8,35% in ianuarie, arata datele publicate, luni, de Institutul National de Statistica (INS). ”Preturile de consum in luna februarie 2022 comparativ cu luna ianuarie 2022 au crescut cu 0,6%. Rata…

- Rata anuala a inflatiei in luna ianuarie 2022, comparativ cu luna ianuarie 2021, a crescut la 8,4%, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „Preturile de consum in luna ianuarie 2022 comparativ cu luna decembrie 2021 au crescut cu 1,5%. Rata anuala a inflatiei in luna…