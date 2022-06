Stiri pe aceeasi tema

- Cei mai multi iși desfasoara activitatea in orase si municipii. Situatiile speciale sunt cele in care nu se permite accesul recenzorilor in locuinte, moment in care se cere ajutorul recenzorului coordonator sau a recenzorului sef, iar daca nici acestia nu reusesc sa rezolve problema, se solicita sprijinul…

- Bobby Paunescu a anunțat ca a cerut declasificarea dosarelor celor care au facut abuzuri inainte de 1989 și dupa The post Bobby Paunescu cere declasificarea dosarelor celor care au comis abuzuri inainte și dupa 1989 – Ministerul de Interne nu a raspuns appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Este vorba de calatorii de scurta durata, cel mult 90 de zile, in scop turistic sau de afaceri. Materialul informativ este parte a eforturilor autoritatilor romane de a atinge obiectivul de includere a tarii noastre in programul american Visa Waiver, care le permite cetatenilor straini accesul pe termen…

- Ultima metoda folosita de acestia este de a trimite SMS-uri pe telefoanele mobile, prin care destinatarii sunt anuntati ca au primit un mesaj vocal si ca trebuie sa acceseze un link pentru a-l asculta. Ulterior, insa, sunt redirectionati catre site-uri compromise. "Aveți o noua mesagerie vocala de la…

- Parinții și familiile soldaților ruși incearca disperați sa ia legatura cu aceștia. Insa, de multe ori, eforturile lor raman fara raspuns. Chiar și atunci cand fac apel la autoritați.

- Ministrul Economiei, Florin Spataru, a vizitat vineri, 1 aprilie, Salina Praid, prilej cu care a fost lansata aplicația "Salina Praid App", care conține informații utile pentru turiștii care viziteaza salina. "Salrom a lansat "Salina Praid App", o aplicatie pentru turistii care isi doresc sa viziteze…

- "Urmatoarele doua acțiuni de screening/ testare Babeș Papanicolau, planificate in teritoriu pana la sfarșitul lunii martie: Ungheni (Mureș), 24 martie 2022, ora 16.00, punct de recoltare strada Principala nr. 105 și Craciunesti (Mureș), 29 martie 2022, ora 16.00, punct de recoltare strada Principala…

- UPDATE ORA 13,00 Forțele de ordine au extins cautarile și filtrele rutiere in județele limitrofe județului Constanța. Sunt in cautarea barbatului care a atacat aseara un militar și i-a luat arma și muniția. Incidentul s-a petrecut in Centrul 110 Comunicații și Informații al Forțelor Navale din Mamaia…