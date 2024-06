Stiri pe aceeasi tema

- Executivul aproba, in ședința de joi, indicatorii tehnico-economici ai drumului expres Focșani – Braila, proiect de 6,75 miliarde lei. Drumul va avea peste 73 kilometri, va fi finanțat din fonduri europene și de la buget și va fi conectat printr-un nod rutier la viitoarea Autostrada a Moldovei.

- Ministerul rus de Externe s-a aratat joi deranjat de acordul de securitate pe care Chisinaul l-a incheiat saptamana aceasta cu Uniunea Europeana, primul de acest tip. Ministerul rus a acuzat UE ca s-a transformat de facto intr-o anexa a NATO, o anticamera pentru atragerea in alianta militara occidentala…

- Republica Moldova are doua principalele obiective, asigurarea pacii pe termen lung in regiune si salvarea vietilor prietenilor si vecinilor ucraineni, a declarat joi prim-ministrul Dorin Recean in interventia sa din cadrul Black Sea and Balkans Security Forum, informeaza Agerpres.

- Vicecancelarul federal german Robert Habeck a sosit joi la Kiev pentru o vizita axata pe atacurile rusesti asupra infrastructurii energetice a Ucrainei, ajutorul de urgenta si consolidarea economiei tarii aflate in razboi, relateaza Reuters, informeaza Agerpres.

- „Licitația privind spațiile comerciale a fost sabotata tocmai de cei care mai sint acolo. In curind vom depași aceasta problema și ne vom asigura ca nu mai exista Ilan Șor in aeroport. Republica Moldova a recuperat aeroportul și, dupa lungi lupte și procese, trebuie sa scapam de gruparea criminala din…

- Dezvoltarea comunitaților și imbunatațirea vieții oamenilor sunt prioritațile Guvernului, a transmis, luni, premierul Marcel Ciolacu, in cadrul Galei de sarbatorire a 30 de ani de activitate a Asociației Orașelor din Romania (AOR).

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat ca in relatia dintre Romania si Republica Moldova a trecut vremea „podurilor de flori” si este timpul „investitiilor bugetate, al proiectelor cu impact economic bine definit”, subliniind ca autoritatile de la Bucuresti vor sa ajute Moldova sa faca pasi mari si…

- Dezvoltarea afacerilor mici și mijlocii și debirocratizarea economiei sint doua din principalele metode care au drept scop intoarcerea acasa a moldovenilor plecați la munca in afara țarii. Declarațiile au fost facute de prim-ministrul Republicii Moldova, Dorin Recean, care astazi a venit la raport in…