Recalcularea PENSIILOR începe de mâine! Raluca Turcan a dat startul Raluca Turcan a anunțat pe pagina personala de facebook ca noul soft pentru dosarele de pensii va fi folosit incepand de maine „Noul soft care va colecta datele din toate cele aproape 5 000 000 de dosare din sistemul public de pensii va fi folosit, incepand de maine, in procesul de evaluare a dosarelor din toata țara. Am participat astazi, alaturi de echipa Casei Naționale de Pensii și de reprezentanții tuturor caselor teritoriale de pensii, la o demonstrație a modului in care funcționeaza noul soft și am parcurs, impreuna, cațiva dintre pașii pe care ii presupune operațiunea de evaluare a unui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

