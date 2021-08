Recalcularea pensiilor in baza noii formule. Pensionari care care au ieșit in perioade diferite de timp au obținut cuantumuri diferite la pensie, cu același stagiu de cotizare Recalcularea pensiilor in baza noii formule. Pensionari care care au ieșit in perioade diferite de timp au obținut cuantumuri diferite la pensie, cu același stagiu de cotizare Președintele Casei Naționale de Pensii, Daniel Baciu, a vorbit despre noua formula de calculare a pensiilor, dar și despre cand va fi posibila creșterea acestora. Autoritațile vor incerca sa repare inechitațile existente, iar persoanele care au avut…