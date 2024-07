Stiri pe aceeasi tema

- Intrebata de ce nu și-a respectat promisiunea cu trimiterea deciziilor incepand cu data de 15 iunie, ministrul Simona Bucura-Oprescu a raspuns „In momentul asta suntem in grafic cu tot ceea ce ne-am propus, discutand in amanunt toate etapele legate de aplicarea noi legea pensiilor, impreuna cu colegii…

- Intrebata de ce nu și-a respectat promisiunea cu trimiterea deciziilor incepand cu data de 15 iunie, ministrul Simona Bucura-Oprescu a raspuns „In momentul asta suntem in grafic cu tot ceea ce ne-am propus, discutand in amanunt toate etapele legate de aplicarea noi legea pensiilor, impreuna cu colegii…

- Cand vor fi transmise deciziile de recalculare a pensiilor. Anunțul Casei Naționale de Pensii Cand vor fi transmise deciziile de recalculare a pensiilor. Casa Naționala de Pensii a avansat un nou termen, foarte aproape de luna septembrie, cand ar trebui sa intre primele pensii majorate. Deciziile de…

- Casa Naționala de Pensii a facut clarificari in urma discuțiilor din spațiul public privind scaderea pensiilor, subliniind ca pana in prezent nu a fost emisa nicio decizie de recalculare a pensiilor conform Legii 360/2023. Deciziile de recalculare in baza acestei legi vor fi trimise de casele teritoriale…

- Deciziile de recalculare, adica documentele care le vor arata romanilor ce pensii vor avea dupa recalculare, in funcție de formula inclusa in noua lege, vor fi distribuite prin intermediul poștașilor de la Poșta Romana.In aceste momente se lucreaza la acest proces atat la Casa Națioala de Pensii, cat…

- Pensii 2024: Cum va arata documentul privind recalcularea pensiilor, care va fi primit acasa de pensionari Pensii 2024: Cum va arata documentul privind recalcularea pensiilor, care va fi primit acasa de pensionari. Casa Naționala de Pensii Publice (CNPP) a stabilit modelele deciziilor privind recalcularea…

- Ministerul Muncii a anunțat ca sumele necesare pentru plata pensiilor inaintea Sarbatorilor Pascale au fost transferate, de catre Casa Nationala de Pensii Publice, Postei Romane. Astfel, banii pentru transa I, reprezentand 50% din suma totala, au fost virati joi, 25 aprilie, iar transele II si III au…

- Pensii platite in avans inainte de Paște pentru a asigura stabilitatea financiara a beneficiarilor București, 29 aprilie 2024 – Casa Naționala de Pensii Publice a finalizat transferurile de fonduri catre Poșta Romana pentru plata pensiilor inaintea sarbatorilor pascale, asigurand astfel ca beneficiarii…