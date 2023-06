Comercianții de gaze se pregatesc pentru o mai mare volatilitate a pieței: chiar daca revolta lui Evgheni Prigojin, liderul grupului de mercenari Wagner, a fost dezamorsata, criza reprezinta in continuare cea mai mare amenințare de pana acum la adresa controlului președintelui Vladimir Putin asupra Rusiei. Traderii urmaresc orice semn de instabilitate suplimentara in Rusia care […] The post Rebeliunea Wagner lovește piața energiei first appeared on Ziarul National .