„Ne intoarcem coloanele și plecam in direcția opusa”, a declarat fondatorul Wagner, Evgheni Prigojin, conform Ria Novosti, duminica seara in jurul orei 20.30. Trupele Wagner ar fi ajuns la mai puțin de 200 de kilometri de Moscova, insa a decis sa se intoarca in sud. „Ne dam seama de responsabilitatea pentru faptul ca sangele rusesc poate fi varsat de ambele parți, ne intoarcem coloanele și mergem in direcția opusa taberelor de camp conform planului”, ar mai fi spus șeful Wagner. „Urmau sa demonteze PMC Wagner. Am ieșit pe 23 iunie la Marșul Justiției. Intr-o zi, am mers la aproape 200 km de Moscova.…