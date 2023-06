Rebeliunea eșuată a Wagner a arătat riscul în statele africane care au parteneriat cu aceştia Rebeliunea esuata a grupului Wagner din Rusia a evidentiat riscul pe care il reprezinta aceasta organizatie de mercenari in statele africane care au parteneriat cu acestia, a declarat luni Departamentul de Stat al SUA, transmite AFP, potrivit agerpres.ro . “Mesajul pe care l-am transmis acestor tari, in mod public si privat in trecut, este ca de fiecare data cand Wagner intra intr-o tara, urmeaza moarte si distrugere”, a declarat purtatorul de cuvant al diplomatiei americane Matthew Miller. “Wagner exploateaza populatiile locale, ii vedem cum extrag bogatie in plan local, comitand abuzuri ale… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

