Rebelii sirieni au arestat 45 de persoane pentru colaborare cu regimul de la Damasc

- Cel putin 45 de persoane suspectate de colaborare cu regimul lui Bashar al-Assad au fost arestate duminica de o coalitie de grupuri rebele in nord-vestul Siriei, au anuntat insurgentii, relateaza AFP. Acest val de arestari lansat de Frontul National de Eliberare (FNL) a avut loc in provinciile…

- Mii de persoane stramutate in sudul Siriei au luat drumul sambata spre locuintele lor dupa anuntul privind un acord intre regim si rebeli, constransi sa cedeze in provincia Deraa in fata unei ofensive devastatoare a trupelor Damascului, relateaza AFP. La capatul a doua saptamani de bombardamente aeriene…

- ”S-a ajuns la un acord intre Guvernul sirian si gruparile teroriste”, a anuntat Sana, care foloseste termenul ”teroristi” pentru a desemna gruparile care lupta impotriva regimului.Acordul prevede ”intrarea in vigoare a unui armistitiu si predarea de catre gruparile teroriste a armamentului…

- Forțele aeriene rusești au reluat miercuri bombardametele din sud-vestul Siriei, dupa ce au eșuat negocierile cu rebeli sirieni privind restaurarea guvernarii lui Bashar al Assad in aceste zone. Loviturilor aeriene au fost supuse orașului Tafas, la nord-vest de orașul Deraa, și Saida – la est, anunta…

- Administratia Trump a avertizat regimul de la Damasc, condus de Bashar al-Assad, ca va luat „masuri ferme“ impotriva sa daca va incalca acordul de incetare a focului in zona demilitarizata din sud-vestul Siriei.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, s-a intalnit joi, la Soci, cu omologul sau sirian, Bashar al-Assad, a anuntat joi Kremlinul print-o declaratie preluata de AFP. In urma intalnirii, presedintele sirian a decis sa desemneze reprezentanti la ONU pentru formarea unui comitet care sa elaboreze…

- Operatiunile de evacuare a unor civili si combatanti rebeli s-au incheiat miercuri in centrul Siriei, dupa un acord initiat de regimul de la Damasc, care isi consolideaza puterea in fata insurgentilor, relateaza France Presse. Acordul de evacuare negociat de regimul lui Bashar al-Assad a fost convenit…

- Avigdor Lieberman, ministrul israelian al Apararii, l-a avertizat pe presedintele Bashar al-Assad ca prezenta militara iraniana in Siria va cauza "numai probleme si pagube", recomandandu-i liderul de la Damasc sa renunte la alianta cu Teheranul, informeaza agentia Reuters.