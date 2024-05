Stiri pe aceeasi tema

- Atacurile cu rachete au avariat de doua ori o nava deținuta de Grecia, sub pavilion Insulelor Marshall, in Marea Roșie, in largul coastei Yemenului, o firma de securitate privata declarand ca traficul radio a sugerat ca nava a luat apa dupa ce a fost lovita, noteazp abcnews.

- Armata a sustinut ca "unele dintre rachete au fost interceptate", iar un corespondent al AFP in Fasia Gaza a raportat ca a vazut rachete lansate de la Rafah.De partea cealalta, aripa militara a Hamas a declarat ca a luat ca tinta Tel Aviv-ul cu un "baraj major de rachete", intr-un mesaj postat duminica…

- Rebelii houthi din Yemen revendica o lovitura directa asupra unei nave in Marea Roșie, informeaza aljazeera.com.Yahya Saree, purtatorul de cuvant militar al rebelilor houthi, afirma ca grupul a vizat un petrolier britanic - Andromeda Star - in Marea Roșie cu "mai multe

- Rebelii houthi au atacat sambata un petrolier chinez cu rachete balistice, dintre care una a lovit nava, in largul coastei Yemenului, unde atacurile gruparii rebele impotriva navelor comerciale sunt in crestere, a raportat armata americana, relateaza AFP si dpa, preluate de Agerpres . Nava Huang Pu,…

- Avioane de vanatoare americane de pe portavionul USS Dwight D. Eisenhower au lovit, vineri seara, trei depozite subterane din zonele controlate de rebelii houthi in Yemen, potrivit Comandamentului Central al Statelor Unite (CENTCOM).La 22 martie, fortele Comandamentului Central al Statelor…

- Rebelii Houthi din Yemen, aliati Iranului, au atacat vrachierul american Propel Fortune in Golful Aden, a declarat purtatorul de cuvant al grupului militar, Yahya Sarea, intr-un discurs televizat transmis sambata dimineața, conform Reuters, transmite Rador Radio Romania. Atacul "la scara mare" al…

- Doi navigatori au fost uciși miercuri intr-un atac cu rachete Houthi asupra unei nave comerciale din Marea Roșie, au declarat oficiali britanici și americani, potrivit Reuters. Oficialii britanici și americani spun ca doi navigatori au fost uciși intr-un atac cu rachete Houthi asupra unei nave comerciale…