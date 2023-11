Rebelii houthi din Yemen au revendicat un nou atac cu drone asupra Israelului

Stiri pe aceeasi tema

- Rebelii houthi din Yemen, apropiati de Iran, au sustinut ca au efectuat luni un nou atac cu drone impotriva Israelului ca raspuns la razboiul pe care il poarta armata israeliana in Fasia Gaza, transmite AFP, citat de Agerpres."Fortele armate yemenite (...) au lansat in ultimele ore o salva de drone…

- Departamentul Apararii Statelor Unite a anuntat vineri ca a trimis drone neinarmate sa survoleze Fasia Gaza, pentru a contribui la localizarea si eliberarea ostaticilor luati de Hamas in cursul atacului de luna trecuta impotriva Israelului.

- Rebelii houthi din Yemen au afirmat miercuri ca au lansat un atac cu drone impotriva Israelului ca raspuns la razboiul acestei tari impotriva palestinienilor din Hamas, conform AFP, informeaza News.ro.Houthi, care sunt apropiati de Iran, promisesera marti ca vor continua atacurile impotriva Israelului…

- Autoritațile din Israel anunța ca o drona sau un avion ostil a ajuns in apropierea unui oraș israelian de la Marea Roșie, potrivit Sky News, informeaza Mediafax.Reprezentanții Forțelor de Aparare ale Israelului au avertizat cu privire la descoperirea unei drone sau a unui avion in apropierea orașului…

- Forțele israeliene au intrat pentru a doua noapte consecutiva in Gaza, lovind mai multe poziții Hamas, inainte de o așteptata ofensiva terestra completa care deocamdata intarzie. In paralel, armata americana a bombardat doua unitati folosite de trupele iraniene si „grupuri afiliate” in estul Siriei,…

- Generalul de brigada Omer Tishler, șeful Statului Major al Forțelor Aeriene israeliene, spune ca avioanele de lupta lovesc Fașia Gaza la o "scara fara precedent". Purtatorul de cuvant al armatei Israelului, Jonathan Conricus, susține ca 300.000 de soldați