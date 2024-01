Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre au cerut miercuri rebelilor houthi din Yemen sa opreasca atacurile asupra navelor comerciale din Marea Rosie si Golful Aden, spunand ca acestea ameninta stabilitatea regionala si aprovizionarea globala cu alimente, relateaza Reuters, citeaza Agerpres.In cadrul primei sedinte oficiale…

- Membrii Consiliului de Securitate al ONU au solicitat miercuri ca rebelii houthi din Yemen sa isi inceteze atacurile asupra vaselor de transport in Marea Rosie si Golful Aden, afirmand ca pun in pericol stabiilitatea regionala, libertatea globala a navigatiei si rezervele de hrana, informeaza Rador…

- Forțele rebele houthi din Yemen au condamnat uciderea unui inalt oficial Hamas la Beirut, calificand-o drept o "crima brutala si lașa", informeaza Rador Radio Romania.Intr-o declarație, biroul politic al gruparii houthi a acuzat Israelul de comiterea atacului in care a fost ucis oficialul de rang…

- ”In urma incidentului aproape de accident care a implicat Maersk Gibraltar de ieri si a unui alt atac asupra unui vas container astazi, am instruit toate navele Maersk din zona care trebuiau sa treaca prin stramtoarea Bab al-Mandab sa-si intrerupa calatoria pana la un nou ordin”, a declarat compania…

- O racheta trasa din Yemen a lovit o nava comerciala aflata sub pavilion norvegian, provocand un incendiu. Atacul asupra navei Strinda a avut loc luni seara la aproximativ 111 km nord de stramtoarea Bab al-Mandab, care leaga Marea Roșie și Golful Aden. Racheta a fost trasa din zona controlata de rebelii…

- Rebelii houthi din Yemen, sustinuti de Iran, au declarat duminica ca au atacat doua nave in largul coastelor yemenite, adaugand ca nave israeliene sunt vizate din cauza razboiului din Fasia Gaza, relateaza AFP si Reuters, conform Agerpres.roIntr un comunicat postat pe retelele sociale, rebelii houthi…

- O nava comerciala, operata de o companie japoneza, a fost capturata de rebelii houthi in Marea Roșie. Echipajul format din 25 de persoane a fost luat ostatic, iar MAE de la București confirma ca printre prizonieri este un roman.

- Iranul se afla in spatele capturarii de catre rebelii Houthi din Yemen a unei nave in Marea Roșie, avertizeaza Israelul, potrivit The Jerusalem Post. Capturarea navei Galaxy Leader, sub pavilion Bahamas, este „un alt act de terorism iranian", transmite premierul Benjamin Netanyahu.