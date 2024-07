Rebecca Aimee Diaconescu, pe locul patru la Campionatele Europene de la Vilnius

Stiri pe aceeasi tema

- Inotatoarea romana Rebecca Diaconescu, care va participa la Jocurile Olimpice de la Paris, s-a clasat pe locul patru in finala probei de 100 m liber, sambata, la Campionatele Europene de juniori de la Vilnius (Lituania), scrie AGERPRES.

- Rebecca Diaconescu (18 ani) va participa la prima sa ediție de Jocuri Olimpice, dupa alocarea unui loc de universalitate in proba feminina de 200 metri liber. Ea li se alatura lui David Popovici și Vlad Stancu. Delegația Romaniei a ajuns la 102 componenți. Romania va fi reprezentata la Paris in probele…

- Romania este reprezentata de 24 de sportivi la Campionatele Europene de natație pentru juniori ce vor avea loc in perioada 2-7 iulie, la Vilnius (Lituania). Printre aceștia se afla și trei inotatoare din Falticeni, legitimate in prezent la Dinamo, este vorba de Aissia Prisecariu, Daria Silișteanu și…

- David Popovici a avut o saptamana de vis, cu circa o luna inainte de Jocurile Olimpice de la Paris 2024. Popovici a cucerit aseara medalia de aur in finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de la Belgrad. Romanul se intoarce de la aceasta competiție cu doua medalii de aur, declarandu-se…

- David Popovici (19 ani) se afla in fața ultimei curse inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. El va inota in aceasta seara de la ora 19:36 in proba de 200 metri liber. Finala de la 200 metri liber in care va inota David Popovici este transmisa de Antena 3 CNN și se poate vedea online pe AntenaPLAY…

- David Popovici (19 ani) inoata astazi, de la ora 19:52, in finala probei de 100 metri liber la Campionatele Europene de natație. Cursa va fi televizata in Romania pe Antena 3 CNN. David Popovici a intrat pe ultima suta de metri inaintea Jocurile Olimpice de la Paris. Sportivul legitimat la CS Dinamo…

- Lilia Cosman, 16 ani, a contribuit la calificarea Romaniei in finala pe echipe duminica, ea povestind apoi cum s-a simțit pe parcursul concursului. Echipa feminina a Romaniei se testeaza inainte de Jocurile Olimpice de la Paris. „Tricolorele” s-au calificat cu al patrulea punctaj in finala și vor avea…

- Cu gandul la Jocurile Olimpice se la Paris, David Popovici a debutat in mare forța, miercuri, la Campionatele Naționale de la Otopeni. ​El s-a impus in Finala A a in probei de 50 m liber cu un timp de 22,27 secunde. Popovici a fost urmat in clasamentul prodei de 50 m liber de George Rațiu, cu 22,43…