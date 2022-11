Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara a sezonului 18 la Te cunosc de undeva, din data de 12 noiembrie 2022, Emi și Cuza s-au transformat in Luis Fonsi & Daddy Yankee și au interpretat piesa ”Despacito”. Jurații au fost impresionați de prestația lor. Iata cum au comentat momentul!

- Cantareței Adda ii plac foarte mult schimbarile. Chiar daca ultima transformare de look a fost facuta de artista in urma cu aproximativ doua saptamani, vedeta a decis sa iși surprinda, din nou, atat fanii, cat și soțul. Daca data trecuta a optat pentru o nuanța deschisa a parului, de tip balayage, de…

- In emisiunea I.A cu Stil, in ediția de astazi, Ingrid, o fetița in varsta de cinci ani, care este pasionata de moda și make-up, a avut parte de multe surprize din partea Iuliei Albu. Prezentatoarea tv i-a facut o schimbare spectaculoasa de look iar la final, a luat-o prin surprindere cu vizita și cadoul…

- In ediția din aceasta seara de la I.A cu stil, Nicole, in varsta de opt ani a avut parte de o schimbare radicala cu ajutorul Iuliei Albu. Micuța este pasionata de actorie, dar și de modelling. Iata cum arata acum dupa ce s-a lasat pe mana specialiștilor!

- Jurații de la Chefi la cuțite au avut parte de o surpriza unica in acest sezon. Pentru ei a venit un grup de trei statui care ii intruchipau pe Sherlock Holmes, Agatha Christie și Leonardo da Vinci, care le-au pregatit un preparat special. Chefii au fost șocați și fascinați in același timp, de prezența…

- Dubla transformare la I.A cu Stil, pentru o mama și fiica ei de 14 ani. Iulia Albu s-a gandit sa faca schimb de personalitați. Cum au reacționat cele doua cand s-au vazut și cat de incantate au fost de transformarea prin care au trecut.

- In ediția de astazi, in emisiunea I.A cu Stil, Daria, o fetița in varsta de numai 12 ani, care se viseaza actrița a avut parte de multe surprize din partea Iuliei Albu. Prezentatoarea tv a fost chef pentru o zi pentru cea mica, i-a gatit o omleta, iar mai apoi, copila a trecut printr-o transformare…

- I.A cu Stil nu vine cu transformari numai pentru concurenți, ci și pentru telespectatori, asta pentru ca in ediția de astazi, concurenta este Maira, o fetița in varsta de 7 ani. Cum a reacționat mama copilei atunci cand a vazut schimbarile pe care le-e facut Iulia Albu.