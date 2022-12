Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Deniz Brizo a susținut ca a fost agresata și inșelata de iubit cu femeia pe care a primit-o in casa ei. Nu este prima data cand artista iși acuza fostul partener de infidelitate, iar acum face acuzații grave la adresa barbatului. Iata ce marturisiri a facut cantareața!

- Dupa cazul tinerei mamici care a murit la cateva luni dupa operația de cezariana care i s-a practicat la Spitalul de la Focșani, noi acuzații grave la adresa medicilor din respectiva unitate medicala au aparut, in direct. O mama susține ca fiica ei a fost diagnosticata și tratata pentru reumatism, deși…

- Cocoș de la Calarași este in centrul unui scandal de amploare, dupa ce mai multe persoane l-au acuzat ca le-a luat banii și nu s-a mai prezentat la nunțile lor. Dupa ce Costi și Laura, doi miri din Calarași, l-au acuzat pe cantareț ca le-a dat țeapa, un alt papgubit a intrat in direct și i-a adus acuzații…

- La Clinica de Ginecologie din Cluj-Napoca sunt patru bebeluși care au murit in condiții suspecte, iar parinții au rupt tacerea. Parinti ai caror bebelusi au murit in Spitalul Clinic Judetean din Cluj-Napoca acuza ca acestia s-au infectat in unitatea medicala si anunta ca dau unitatea sanitara in judecata. Anca…

- Scandalul dintre Angelina Jolie și Brad Pitt nu pare sa se incheie. Cei doi s-au separat in anul 2016, iar de atunci se lupta prin instanța pentru custodia copiilor lor, dar și pentru vanzarea unei podgorii din sudul Franței. Actrița il acuza pe fostul partener ca și-a agresat copiii in timpul unui…

- Angelina Jolie face noi acuzații la adresa lui Brad Pitt, fostul ei soț. Actrița susține ca acesta „l-a sufocat pe unul dintre copii și l-a lovit pe altul”, in timpul unei neințelegeri care avut loc in anul 2016, intr-un avion privat. Angelina Jolie a depus o plangere impotriva fostului ei soț, Brad…

- O mama a facut acuzații grave la adresa unui cadru didactic de la școala la care inavța fiul ei. Mihaela susține ca profesorul de sport a ignorat accidentarea grava a copilului de 14 ani, care e sportiv de performanța, din timpul orei sale. Mai mult de atat, femeia spune ca niciun reprezentant al școlii…

- Scandalul dintre Andreea Balan și George Burcea pare sa nu se termine prea curand, intrucat artista a venit cu noi acuzații la adresa fostului soț. Aceasta il acuza pe George Burcea ca a venit sa ia fetițele in timp ce era sub influența alcoolului, iar micuțele sunt traumatizate de atitudinea tatalui…