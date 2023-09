Rebeca Irimia, tanara interpreta de la Iași, la doar 12 ani iși lanseaza piesa de debut, „Vreau sa crezi in mine”, dupa ce a prezentat publicului, in luna august, videoclipul la coverul celebrei piese„Caruso”, compusa de catre Lucio Dalla. Single-ul de debut este compus și produs de catreEL Radu – interpretul și producatorul din Republica Moldova, un adevarat descoperitor de talente muzicale, pe piața romaneasca muzicala. Rebeca Irimia afirma ca „Vreau sa crezi in mine”este melodia care o reprezinta, una perfecta, in calitate de piesa de debut, in cadrul proiectului ei muzical, vorbind de repertoriul…