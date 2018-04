Stiri pe aceeasi tema

- Apel disperat pentru o eleva de 14 ani care a disparut de aproape o saptamana. Fata a plecat la Timisoara acolo unde invata, dar nu a mai ajuns la scoala. Politistii au dat o acum in urmarire pe eleva si solicita ajutorul oamenilor.Rebeca Sara Cocora, eleva la o scoala din Timisoara, a disparut pe 11…

- Adolescenta din Vaslui disparuta de acasa saptamana trecuta a fost gasita, informeaza vremeanoua.ro. In timp ce familia ei o cauta cu disperare, Emine Bigea se afla in Dolj, la un prieten. Cel mai probabil, este vorba despre baiatul de care tatal fetei spunea ca se imprietenise cu Emine, noteaza sursa…

- O patrula de jandarmi din cadrul Grupei de Supraveghere și Intervenție Chișineu-Criș, aflandu-se in misiune de patrulare in aceasta dimineata, a observat o fetița imbracata sumar pe strada Garii din oras. In urma verificarilor, jandarmii au constatat ca minora, nascuta in 24.04.2002 in Timișoara, a…

- Politistii de la Investigatii Criminale fac cercertari pentru depistarea unei fete de 15 ani, disparuta de la domiciliu, din municipiul Timisoara. Mai exact, in data de 22 martie, in jurul orei 12.00, Andreea Rebeca Epure ar fi plecat de la domiciliul sau de pe strada Ion Ionescu din Timișoara, iar…

- O eleva de 16 ani a plecat spre scoala, dar nu a mai ajuns la ore si nici acasa. Parintii, plecati la munca in strainatate, spun ca fetei nu-i lipsea nimic si nu avea niciun motiv sa plece de acasa, scrie vremeanoua.ro. Adolescenta din Vaslui este disparuta de acasa de cinci zile. Se numeste Emine […]…

- Minora de 14 ani din Timișoara disparuta de acasa a fost gasita la iubitul ei de 25 de ani. Parinții au dat-o disparuta dupa ce copila a plecat la vecini și nu s-a mai intors acasa. Familia tinerei de 14 ani a cerut ajutor pe Facebook dupa ce fata a disparut de acasa. Minora le-a spus ca pleaca panp…

- Adolescenta din Sacele, data disparuta, in urma cu cateva zile, a fost gasita duminica, in București și predata polițiștilor. Anunțul a fost facut de familia tinerei. „Denisa a fost gasita, așteptam sa ajunga acasica langa noi, mulțumim din suflet domnului care a gasit-o și a predat-o Poliției București,…