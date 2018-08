Stiri pe aceeasi tema

- "(Analiza) este practic incheiata pe toate materialele pe care le-am avut. Mai sunt cateva institutii care nu ne-au dat inca, dar dupa parerea mea va trebui sa o prezentam undeva in cursul acestei saptamani, sa o finalizam si sa o prezentam Guvernului, presedintelui si Parlamentului. Decizia va fi…

- Analiza Ministerului de Externe privind mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim va fi trimisa in aceasta saptamana Presedintiei, Guvernului si Parlamentului, a anuntat, marti, ministrul Teodor Melescanu. El a precizat ca analiza nu are o concluzie, ci cuprinde avantaje si dezavantaje…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, ar urma sa mearga luni in Parlament la "Ora Guvernului”, la invitatia grupului PMP, pentru a da explicatii despre Memorandumul privind mutarea Ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim. Melescanu a fost audiat in 9 mai in Comisia de politica externa a…

- * Ambasadorul Palestinei in Romania, Fuad Kokaly, a fost chemat de urgenta la Ramallah pentru consultari, informeaza Ambasada statului Palestina in Romania, intr-un comunicat. Ministerul de Externe al Autoritatii Palestiniene face acest demers in contextul in care Romania se afla printre tarile care…

- Președintele Klaus Iohannis a avut marți, la Palatul Cotroceni, consultari cu prim-ministrul Viorica Dancila, in urma invitației adresate șefului Guvernului pentru clarificarea unor aspecte care țin de politica externa a țarii. S-a discutat inclusiv tema relocarii ambasadei Romaniei din statul Israel.…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat sambata ca nu a fost consultat cu privire la declarația UE privind mutarea la Ierusalim a ambasadelor din Israel, declarație blocata de Romania, alaturi de Cehia și Ungaria. PSD risca sa scoata Romania din UE, prin deciziile luate, a avertizat șeful statului,…

- Presedintele Klaus Iohannis si premierul Viorica Dancila au un nou motiv de cearta, dupa ce Ministerul de Externe, condus de Teodor Melescanu, a blocat, fara sa-l informeze, o declaratie a UE care condamna faptul ca SUA si-au mutat ambasada de la Tel Aviv la Ierusalim. „Adevarul“ va prezinta filmul…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a avertizat ca discutia despre o eventuala mutare a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim ar putea periclita sansele tarii noastre de a obtine un...