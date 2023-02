realme GT Neo 5 a debutat oficial, cu încărcare la 240W, un cooler foarte… cool Dupa o perioada relativ scurta de teasere, realme a prezentat oficial cel mai nou telefon al sau, realme GT Neo 5. Acesta stabileste un nou record pentru viteza de incarcare a unui smartphone, care ajunge la 240W. Are si un spate partial transparent cu un cooler inedit. GT Neo 5 se vinde in doua versiuni, una cu incarcare la 150W si una cu incarcare la 240W. realme GT Neo 5 vine dotat cu procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 la interior, nu se arunca la un Snapdragon 8 Gen 2. Versiunea care se incarca la 240W aduce si 16 GB RAM si 256 sau 1 TB stocare. Versiunea care se incarca la 150W se poate… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

