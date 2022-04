realme devine producătorul de smartphone-uri 5G cu cea mai rapidă creștere din piață București, Romania – 16 martie 2022 – realme, cea mai tanara companie dintre primele 6 dintr-un clasament global, a devenit pentru prima data brand-ul de smartphone-uri cu cea mai rapida creștere la nivel global pe piața de smartphone-uri 5G. Ascensiunea robusta a permis brandului realme sa obțina un loc in Top 5 producatori in ceea Articolul realme devine producatorul de smartphone-uri 5G cu cea mai rapida creștere din piața apare prima data in Stiri IT si noutati din domeniul tehnologic - Mobile247 . Citeste articolul mai departe pe mobile247.ro…

Sursa articol si foto: mobile247.ro

Stiri pe aceeasi tema

- București, Romania – PC Garage, unul dintre cele mai mari magazine online de produse IT și electronice din Romania și in același timp un reper pentru toți cei pasionați de tehnologie, anunța campania “Te echipam gratuit”, in care este oferita o carcasa Aqirys Arcturus ARGB cadou la achiziția unui combo…

- O reuniune formala a ministrilor de Externe din tarile NATO va avea loc la Bucuresti, pe 29 si 30 noiembrie, a anuntat, joi, pe Twitter, ministrul de Externe Bogdan Aurescu. „Stiri excelente dupa intalnirea ministrilor de Externe din NATO de azi: Romania va gazdui reuniunea formala a ministrilor de…

- Angajatorii care in perioada 1 iunie 2022 – 31 decembrie 2023 incadreaza in munca, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, persoane care au ramas fara serviciu pe durata pandemiei de coronavirus vor primi lunar, pentru o perioada de 12 luni, 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.750…

- Statele Unite isi reafirma angajamentul deplin pentru membrii NATO Kamala Harris si Klaus Iohannis. Foto: Administratia prezidentiala RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Angajamentul Statelor Unite fața de Articolul 5 din Carta NATO este de nezdruncinat. "Un atac asupra unui membru este…

- Guvernul a anuntat ca cel de-al doilea transport de ajutoare umanitare colectate pe Platforma Guvernului Romaniei – „Ucraina, impreuna ajutam mai mult” a plecat din Bucuresti, spre Siret. Executivul precizeaza ca, in completarea sprijinului oferit seara trecuta de Romania, ajutor ce a constat in medicamente…

- Jucatorii straini legitimati la Dinamo Kiev si Sahtior Donetk, insotiti de familii, au intrat, in noaptea de duminica spre luni, in Romania, prin Vama Albita, a anunțat Federația Romana de Fotbal. Printr-o actiune comuna cu federatia din Ucraina si cu cea din Republica Moldova, Federatia Romana de Fotbal,…

- Institutul National de Sanatate Publica a transmis, joi, ca in saptamana 7 – 13 februarie, 50,6% dintre cazurile de COVID-19 confirmate s-au inregistrat la persoane nevaccinate. In aceeasi saptamana, 42,9% dintre cazuri au fost inregistrate in Bucuresti si judetele Timis, Cluj, Constanta si Prahova.…

- Piata de energie din Romania este ca in Vestul Salbatic, nu exista niciun serif in oras, iar principalii castigatori sunt intermediarii care au cumparat toata energia si o revand acum consumatorilor la preturi foarte mari, afirma Marian Nastase, presedintele Consiliului de Administratie al Alro. Producatorul…