- La Baleni, administrația publica locala- primar Florea Mușat, are mai multe proiecte importante pe agenda, cateva dintre acestea fiind in curs de finalizare. Un obiectiv așteptat cu justificat interes este dispensarul medical. Construcția este finalizata și se lucreaza la racordurile pentru alimentarea…

- Numarul de posturi ocupate in sectorul bugetar a crescut, in perioada iunie-decembrie 2022, cu 8.976, din care 5.194 posturi la nivelul administratiei publice centrale, respectiv 3.782 posturi la nivelul administratiei publice locale, potrivit datelor Ministerului Finantelor, furnizate la solicitarea…

- Localnicii din Vadu Pașii privesc neputincioși cum le dispar pamanturile de sub ochii lor. Așteapta explicații de la autoritați și despagubiri, insa cu fiecare zi in care lucrarile avanseaza, cu atat sunt mai ignorați, potrivit Realitatea Plus.Mai mult, oamenii spun ca de cand au demarat lucrarile,…

- S-au implinit opt ani de cand Cristian Daniel Stan conduce Primaria Targoviște. Pe 19 februarie 2015 a preluat atribuțiile de primar al Municipiului Targoviște și apoi a fost ales de doua ori in aceasta funcție, in iunie 2016 și apoi in toamna anului 2020. Au fost opt ani buni pentru Targoviște, municipiul…

- Vineri dimineața, la sediul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, primarul Cristian Stan a semnat contractul de finanțare aferent primului mare proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere din Municipiul Targoviște de dupa implementarea Planurilor Integrate de Dezvoltare…

- Și in județul Dambovița se desfașoara proiectul ”Screening pentru cancerul de col uterin și tratament precoce – SCCUT”, un amplu demers pentru imbunatațirea prevenției cancerului de col uterin in Regiunea Sud-Muntenia. Instituția Prefectului – Județul Dambovița este partener in proiectul ”Screening…

- Județul Dambovița nu scapa de capriciile vremii, in cursul zilei de joi, a fost emisa o noua avertizare COD GALBEN valabil din 19.01.2023 ora 12:00 – 21.01.2023 ora 12:00 pentru raurile Arges – bazin superior, Dambovita – bazin superior, Ialomita – bazin amonte S.H. Pucioasa si afluentii aferenti…