- O echipa internationala de cercetatori din Romania, Japonia, Italia si Germania, condusa de un cercetator suedez angajat al Centrului ELI-NP de la Magurele, confirma experimental, prin masuratori extrem de precise, realizate intr-un aranjament experimental unic in lume, existenta unei forme foarte rare…

- Ziare.com va prezinta o colectie a informatiiilor interesante publicate astazi in presa romaneasca. Sunt, asa cum le spune si titlul, lucrurile cu care consumatorul de presa locala sau centrala ar trebui sa ramana dupa ziua de azi, informatii selectate de Paul Alexandru. #RepublicaFantasticaRomania…

- O albina dintr-o specie rara a fost revazuta in statul american Florida. Ultima oara cind a fost observata a fost in anul 2016. Acum, Chase Kimmel, cercetator la Muzeul de Științe Naturale din Florida, a reușit sa observe albina in zona lacului Wales Ridge din Florida. Albina are culoarea albastra,…

- Oamenii de stiinta din China sustin ca testarea pe animale a fost un succes. "Atunci cand injectam anticorpi neutralizați intr-un șoarece infectat, dupa numai cinci zile doza de infectare este redusa cu un factor de 2,500. Asta inseamna ca acest potențial medicament are efect terapeutic",…

- O echipa de cercetatori americani de la Universitatea din Kentucky au primit recent finanțare pentru a proiecta o masca de fața care ucide coronavirusul cand intra in contact direct cu acesta. Dupa ce am primit informații contradictorii despre rolul maștilor in combaterea pandemiei la inceputul anului,…

- Cercetatorii și inventatorii din intreaga lume se pregatesc pentru Euroinvent, cel mai mare salon de invenții din Europa de Est care, in acest an, va avea loc online. Organizatorii și-au dorit o continuitate a...

- Cercetatorii au stabilit ca pinguinii emit sunete sub apa atunci cind vineaza. Pinguinii sint foarte vocali atunci cind se afla pe uscat, studiile demonstrind faptul ca sunetele pe care acestia le emit sint folosite pentru a-si recunoaste partenerii si rudele. Totusi, un aspect a ramas inca neclar:…

- Directorul unui celebru centru de cercetari din Rusia i-a spus marti presedintelui Vladimir Putin ca laboratorul sau este pregatit sa testeze pe oameni vaccinuri experimentale contra noului tip de coronavirus incepand din iunie, potrivit AFP. Laboratorul Vektor a facut cercetari secrete pe arme biologice…