Reality show-ul matrimonial „Mireasa” revine cu al treilea sezon Reality show-ul matrimonial „Mireasa” revine la Antena 1 cu sezonul trei. Emisiunea va incepe in data de 6 martie. Reality show-ul matrimonial revine la Antena 1 cu un nou sezon. Astfel, incepand din 6 martie, de la 13:45, la Antena 1, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va intampina o noua serie de concurenti dornici sa lupte cu toate fortele pentru a-si gasi sufletul pereche. Asa cum si-a obisnuit deja telespectatorii, „Mireasa” va aduce in centrul atentiei povesti de dragoste, intamplari spectaculoase, reguli dure, confruntari acide, emotii, suspans si multe provocari. Reality show-ul matrimonial… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

