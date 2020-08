Realități paralele In ultimii ani ai regimului comunist, cand lucrurile fusesera scapate de tot de sub control, Romania era scena unei ciudate tragi-comedii, unde, in vreme ce oficialitațile se intreceau sa laude realizarile regimului și creșterea nivelului de trai, populația aplauda zgribulita, intrebandu-se daca au bagat sau nu salam la Alimentara. Toți știau ca lucrurile merg prost, […] Articolul Realitați paralele apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

