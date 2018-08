Stiri pe aceeasi tema

- Lamuririle lui Eduard Hellvig legat de protocoale erau necesare, dar planul halucinant al lui Daddy Dragnea, Valvoc și a oamenilor sai va merge mai departe, a declarat Cozmin Gușa la Realitatea TV.SURSE Greii din PSD vor baga mana ADANC in buzunar! Cat ar urma sa plateasca pentru a participa…

- "Dimineața am aflat ca pe Valcov a vrut sa il racoleze KGB in 2015 ( de fața cu patronul de la “Phoenicia” la care statea Dragnea la hotel in Navodari in 2017) / seara am aflat ca pe Dragnea vrea sa il asasineze Soros - ori oamenii aștia iau aceleași droguri, ori mint de ingheața apele și iși bat joc…

- Consultantul politic Cozmin Gușa reacționeaza dupa ce Darius Valcov, consilier personal al premierului Viorica Dancila, a spus ca Realitatea TV are o datorie de 121 de milioane de lei la bugetul de stat.

- "Am inteles ca doamna Dancila i s-a plans presedintelui Comisiei Europene, Jean Claude Junker, de faptul ca eu i-am facut sesizare. Numai ca ce a omis sa spuna doamna Dancila - si cred ca nu intelege - eu nu am facut sesizare numai legata de posibilitatea comiterii infractiunii de inalta tradare,…

- "Convingerea mea e ca zilele lui Dragnea sunt numarate, starea de spirit in PSD, pe masura ce Dragnea devine din ce in ce mai irational, din ce in ce mai agresiv, din ce in e mai absurd in aparitiile publice, in demersurile pe care le initiaza - din ce in ce mai multi oameni din PSD se indeparteaza…

- Intrebarea e numai una : Daca Presedintele Romaniei nu respecta Sentinta Curtii Constitutionale atunci de ce ar demisiona Dragnea in fata unei Sentinte ICCJ care nu e definitiva ?! Daca Iohannis o va revoca pe Kovesi atunci rezulta ca Presedintia respecta Decizia CCR si scapa si de Suspendare Mr. Iohannis,…

- Deputatul Liviu Plesoianu i-a pus o intrebare lui Rares Bogdan pe care il macina de mai mult timp: „ De unde știa Rareș Bogdan, pe 23 octombrie 2015 (cu șapte zile inainte de tragedia de la COLECTIV), ca zilele premierului PSD sunt numarate și ca viitorul prim-ministru va fi Dacian Cioloș?” Iata ca…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a atras atenția, la Realitatea TV, ca daca susținatorii Puterii merg lânga cei protestatarii anti-PSD în ziua votului pe moțiunea de cenzura este posibil &"sa iasa rau&", afirmând