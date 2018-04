Stiri pe aceeasi tema

- Fenomenul de imbatranire a populatiei se adanceste in Romania de la un an la altul. In actualul ritm, in 30 de ani, populatia Romaniei va ajunge la nivelul anului 1950, iar in 2100 vom fi mai putini cu sapte milioane ...

- Potrivit statisticilor oficiale de la Ministerul Muncii, in Romania, in momentul de fața, exista o schimbare destul de serioasa in privința contractelor de munca. Datele au fost prezentate de jurnalistul Radu Tudor, in cadrul emisiunii sale la Antena 3.Citeste si: Tudorel Toader s-a tinut…

- In 2016, ANAF a tiparit si trimis degeaba catre romani si institutii peste 4,3 milioane de plicuri cu instiintari de plata. Toate s-au intors insa la destinatar si au fost distruse. Nota de plata este estimata la peste 14 milioane de lei.Peste 685 de mii de plicuri cu instiintari de plata…

- Romania ascunde mizeria sub pres, cand vine vorba de curațenia din spitale. Potrivit raportarilor oficiale, Romania are cele mai curate spitale din Uniunea Europeana. Belgia, de exemplu, raporteaza de aproape cinci ori mai multe infectii asociate actului medical.

- Ar urma sa fie intre 50 și 3000 de euro, in funcție de norma de poluare Taxa auto revine, cel mai probabil de la inceputul verii. Am aflat pe surse, in exclusivitate, cea mai probabila solutie care va fi adoptata: o taxa care va fi platita o singura data, la prima inmatriculare a masinii. Actuala formula…

- TAXA AUTO 2018. Masinile vor fi taxate pentru poluare intre 50 de euro si 2.500 - 3.000 de euro. Pentru calcul va conta coeficientul de poluare si emisiile de dioxid de carbon. Aceasta este varianta de lucru in acest moment, potrivit unor surse oficiale. Noua taxa se va aplica cel mai devreme…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va propune o analiza a jurnalistului Cristian Hostiuc, din Ziarul Financiar, pe tema efectelor pe care le-a avut venirea multinaționalelor in Romania, dar in care prezinta și ce ar trebui sa faca acestea in urmatorii ani pentru a nu ajunge niste monstri…

- Populatia Romaniei va ajunge, in cel mult 30 de ani, la nivelul anului 1950, iar in 2100 vom fi mai putini cu sapte milioane si jumatate, arata un raport al Organizatiei Natiunilor Unite, care prevede un viitor sumbru al tarii noastre, inclusa in topul 10 al statelor al caror numar de locuitori va scadea…