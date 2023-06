Noul premier a circulat cu metroul in aceasta dimineața, insa a avut probleme cand a dorit sa plateasca cu telefonul pentru calatoria sa. Ciolacu a explicat ca avea și o cartela de doua calatorii și a anunțat ca in urma investițiilor care se vor face este pregatit sa mearga cu trenul pana pe litoral. ”Prioritatea sunt fondurile europene, tot ce avem pe fonduri europene trebuie atras și consumat. Asta este prioritatea zero. Pe langa asta, avem și razboiul din Ucraina. Am detaliat un pic lucrurile cu domnul ministru, pentru ca in continuare exista un blocaj la Odesa și de aceea portul Constanța…