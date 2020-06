Realitatea de la târg: Virusul moare de la alcool Geambași, negustori de alambicuri, haine vechi, iepuri vii, hamuri de cai, branza de la stana, fum de gratare și manele-n difuzoare. In zi de targ, la Manastirea, județul Calarași, acesta-i peisajul. Lume la stanga, lume la dreapta, lume gramada la negoț și la tocmeala. Maști? Protecție? Distanțare sociala? Marfuri ferite? Nimic! In targ și dincolo de el, nimeni nu pare sa mai creada in coronavirus și nici in rudele lui gripale. -N-ai vazut cum zice? Se da cu alcool, se da cu fel de fel! Cu astea se face alcoolul! -Moare virusul? -Moare de la alcool. Privit dinspre șosea, targul de al Manastirea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

