REALITATE – Unitățile de Primiri Urgențe pline de bolnavi de COVID ajunși târziu la medic Cu fiecare zi, departamentele de urgența devin din ce in ce mai aglomerate. O spune Departamentul Pentru Situații de Urgența, care trage un semnal de alarma referitor la faptul ca pe mana medicilor de la Urgențe ajung tot mai mulți pacienți cu coronavirus care au așteptat pana in ultima secunda. „Tot mai mulți pacienți ajung in Unitațile de Primiri Urgențe cu suspiciune de COVID-19, constatand mai apoi faptul ca o proporție alarmanta de 70-80%dintre aceștia, in urma testelor efectuate, sunt depistați pozitivi. Majoritatea cazurilor prezente in UPU sunt medii și grave. Principala problema identificata… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

