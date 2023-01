Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Meta, compania-mama a Facebook, va trebui sa plateasca o amenda de 265 de milioane de euro impusa de autoritatea de reglementare din Irlanda (DPC) in numele Uniunii Europene, pentru ca nu a protejat suficient datele utilizatorilor sai, potrivit agerpres.ro. Aceasta sanctiune intervine…

- Mai mult de jumatate dintre copiii din comunitatile dezavantajate spun ca profesorii le cer bani pentru fondul clasei ca sa ia diverse materiale, releva un sondaj realizat de World Vision Romania, care aminteste ca Legea Educatiei si Constitutia prevad ca accesul la invatamant este gratuit si obligatoriu,…

- Oferind o soluție economica și sustenabila la poluarea urbana și la traficul cotidian, Zer0 este destinata atat calatoriilor interurbane, cat și celor in afara orașului, pe distanțe mai lungi. In aplicația Zer0, șoferii care calatoresc pe distanțe scurte, de pana la 60 km, iși pot inscrie cursele și…

- Timp de doi ani și jumatate, Vescan a marturisit ca s-a oprit din muzica, și a vorbit despre problemele de sanatate cu care s-a confruntat. Unul dintre cei mai iubiți artiști din Romania a povestit ca, in urma cu ceva vreme i s-a reactivat o sinuzita, iar simptomele pe care le-a avut nu au fost deloc…

- Iți propunem sa iți verifici capacitatea de concentrare cu ajutorul unui nou test de atenție. Ilustrația a devenit virala pe platformele sociale, unde internauții au incercat sa-și testeze acuitatea vederii. Doar 1% dintre oameni reusesc sa treaca testul acesta. Tu poți identifica locul in care se afla…

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat ca Romania nu poate lua o serie de masuri privitoare la piața energetica și nici privitor la ajutorul pentru plata facturilor, asta pentru ca așteapta masurile adoptate la nivelul Uniunii Europene. Ciuca a precizat ca Romania beneficiaza de ajutor din bani europeni,…

- Pe piața mierii, in momentul de fața, se intampla urmatorul fenomen: in anii precedenți cantitatea de miere la nivelul țarii noastre și al Uniunii Europene (care este cel mai mare importator de miere) a fost scazuta. In consecința, prețul mierii a crescut in cadrul Uniunii Europene. „In anul 2022, producția…

- Peste 61% dintre parintii din comunitatile vulnerabile de la sate nu si-au dus niciodata copiii la un control oftalmologic, desi medicii oftalmologi recomanda un control pe an. O spun cei de la World Vision Romania, in 13 octombrie fiind sarbatorita Ziua Mondiala a Vederii. Organizatia a demarat din…