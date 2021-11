Realitate dramatică: Spitalele cu pacienți Covid, sub amenințarea incendiilor! Cele mai multe nu au aviz de securitate la incendiu! Intre 14 noiembrie 2020 – 11 noiembrie 2021, s-au inregistrat 11 incendii in spitale care trateaza pacienți Covid, incepand cu drama de la Piatra Neamț, unde au murit zece pacienți și terminand cu cel mai recent de la Spitalul suport covid din Ploiești, unde 2 pacienți au fost carbonizați. Cele mai expuse acestor drame sunt spitalele care trateaza pacienți Covid care au nevoie de terapie cu oxigen. Specialiștii carora le-am cerut opiniile legate de temerile lor și de riscul care persista in plin val patru au opinii asemanatoare: cladiri vechi, instalații electrice depașite, personal medical extenuat.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul de la Ploiesti continua lista tragediilor deschise, in urma cu un an, la Piatra Neamt. 11 incendii s-au produs in spitalele din Romania. Cele mai multe au avut loc in unitatile medicale care trateaza pacienti COVID, scrie Click.ro care publica lista neagra a tragediilor produse in timpul pandemiei…

- Spitalul Judetean de Urgenta „Sf. Ioan cel Nou" Suceava trimite 60 de butelii a cate 50 de litri de oxigen in judetul Iasi pentru asigurarea necesarului la pacientii bolnavi de Covid care au nevoie de oxigen suplimentar. Managerului Spitalului de Urgenta Suceava, dr. Alexandru Calancea, a declarat ca…

- Claudiu Ionița, asistent medical autopsier, declara ca lucreaza de 25 de ani in sistemul sanitar și nu s-a mai confruntat cu așa ceva: „Din pacate sunt 26 de decedati si astazi”.La Spitalul Universitar de Urgența din Capitala toate secțiile sunt pline. Sunt internați peste 350 de pacienți infectați…

- Prof. dr. Catalin Cirstoiu, manager al Spitalului Universitar de Urgența București, spune ca, ieri de dimineața, in aceasta unitate medicala erau internați 800 de pacienți: 400 pacienți pozitivi Covid și 400 de pacienți negativi, cu probleme foarte grave, cu cancere in stadii avansate, depașite etc.…

- Managerul Institutului de Pneumoftiziologie "Marius Nasta" din Bucuresti, medicul Beatrice Mahler, a afirmat ca a fost triplat consumul de oxigen pentru pacientii COVID comparativ cu valul 3 al pandemiei. Ea a mentionat ca toate masurile suplimentare luate de autoritati, printre care verificarile…

- Este o presiune mare pe spitalele din Capitala. Zeci de pacienți infectați cu virusul Covid-19 așteapta minute in șir la porțile unitaților sanitare.Din cauza numarului foarte mare de pacienți, ambulantele au ajuns sa stea la coada la intrare in Spitalul Universitar de Urgența București, avand in vedere…

- Numarul de paturi in „zona roșie” a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara a fost suplimentat incepand de astazi. Cele 23 de paturi in plus, destinate pacienților cu Covid 19, se afla in secția de boli infecțioase a unitații. „In ultimele zile, a fost o…

- Crestere ingrijoratoare a cazurilor noi de COVID-19, inregistrate marti. Au fost 544 de imbolnaviri raportate – un record pentru ultimele aproape 100 de zile, cu cele mai multe cazuri noi in Bucuresti. Continua sa creasca rapid si numarul pacientilor cu coronavirus care au nevoie de spitalizare. In…