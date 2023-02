Stiri pe aceeasi tema

- Ce a declarat Erling Haaland dupa ce a marcat in derby-ul Arsenal – Manchester City, scor 1-3, restanta din etapa a 12-a din Premier League. Atacantul norvegian si-a trecut numele pe tabela si a ajutat-o pe echipa lui Pep Guardiola sa urce pe primul loc in campionatul Angliei. Haaland a ajuns la 26…

- Arsenal - Manchester City, cel mai așteptat meci al sezonului 2022/2023 din Premier League, e programat miercuri seara, de la ora 21:30, pe "Emirates" din Londra. Mikel Arteta da marele test in fața lui Pep Guardiola, omul de la care a "furat" meserie, cele mai bune linii ofensive promit un adevarat…

- Barcelona s-a distrat cu Sevilla, in timp ce Manchester City si Real Madrid au fost invinse la limita, in ultima runda. De cealalta parte, Ciprian Tatarusanu a fost invins cu scorul de 1-0 de Inter, in derby-ul din Milano. Tottenham a invins-o pe Manchester City cu scorul de 1-0. Cu acelasi scor a pierdut…

- Parcurs de campioni pentru Arsenal! „Tunarii” au 50 de puncte dupa 19 etape, ca niciodata pe Emirates. Mikel Arteta a creat o echipa care poate cuceri titlul in Premier League din nou, dupa doua decenii. Saptamana trecuta, Pep Guardiola spunea ce are Arsenal și ce nu mai are Manchester City, echipa…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- Manchester City, victorie impresionanta in derby-ul cu Tottenham! „Cetațenii” au revenit fantastic, dupa ce au fost conduși cu 0-2 la pauza, și au caștigat clar, scor 4-2. Distanța fața de Arsenal este de 5 puncte, insa „tunarii” au un meci mai puțin disputat. Manchester City, victorie impresionanta…

- Au fost meciurile de neratat in campionatele de top ale Europei. Liderul din Franta, PSG, s-a incurcat in deplasarea cu Rennes si a fost invinsa, scor 0-1. In schimb, prima clasata din Premier League a obtinut o victorie uriasa. Arsenal a castigat derby-ul cu Arsenal, scor 0-2. Update: AS Roma – Fiorentina…

- Manchester City a obținut doar o remiza pe teren propriu contra lui Everton, scor 1-1, in runda cu numarul 18 din Premier League. Atmosfera de sarbatoare de pe Etihad nu le-a priit elevilor lui Pep Guardiola. Manchester City a facut unul dintre cele mai slabe meciuri ale sezonului, doar trei șuturi…