Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul Julen Lopetegui, selectionerul Spaniei, va fi noul antrenor al echipei Real Madrid, a anuntat formatia madrilena.Julen Lopetegui va prelua Real Madrid dupa Cupa Mondiala din Rusia, scrie news.ro. Citește și: Kate Middleton, asemanare izbitoare cu Prințesa Diana: Cați bani…

- Julen Lopetegui, selectionerul nationalei de fotbal a Spaniei, va fi antrenorul lui Real Madrid dupa Cupa Mondiala 2018, a anuntat marti clubul care a castigat in luna mai pentru al treilea an consecutiv Liga Ca...

- Julen Lopetegui va prelua Real Madrid dupa Cupa Mondiala din Rusia. El ii succede in functie lui Zinedine Zidane. In varsta de 51 de ani, Lopetegui avea contract cu nationala Spaniei pana in 2020, in acesta va fi reziliat si va semna cu Real Madrid pana in 2021. Lopetegui revine la Real Madrid dupa…

- Julen Lopetegui, selectionerul nationalei de fotbal a Spaniei, va fi antrenorul lui Real Madrid dupa Cupa Mondiala 2018, a anuntat marti clubul care a castigat in luna mai pentru al treilea an consecutiv Liga Campionilor Lopetegui a semnat un contract pe trei ani cu Real Madrid, unde ii va urma francezului…

- Klaus Iohannis incaseaza infrangere dupa infrangere la Curtea Constituționala, care i-a respins, marți, doua sesizari. Dupa ce a constatat ca inadmisibila sesizarea referitoare la neconstituționalitatea Legii 317/2004 privind funcționarea CSM, CCR a decis, tot marți, ca obiecția ridicata in privința…

- ”Salah a fost pedepsit de Allah”. Un lider islamic a lansat acuzații dure la adresa egipteanului. Un important conducator spiritual din Kuweit s-a luat de fotbalistul Mohamed Salah, accidentat de Sergio Ramos, in finala Ligii Campionilor 2018, caștigata cu 3-1 de Real Madrid in fața celor de la Liverpool.…

- Zinedine Zidane pleaca de la Real Madrid, dupa ce a caștigat doua ligi ale campionilor cu echipa spaniola, ultima in urma cu o saptamana. Antrenorul francez a organizat, joi, o conferinta de presa neasteptata, in care si-a anuntat plecarea de la campioana Europei, Real Madrid. „Am decis sa nu mai continui”,…

- Antrenorul echipei Bayern Munchen, Jupp Heynckes, a precizat vineri ca nu se pune problema ca Jerome Boateng sa fie indisponibil pentru Cupa Mondiala din Rusia. Boateng se afla in recuperare dupa o accidentare la coapsa stanga, in meciul cu Real Madrid, de miercuri, din turul semifinalelor…