Real Madrid trece la penaltiuri de Atletico și câștigă Supercupa Spaniei Real Madrid este noua deținatoare a Supecupei Spaniei . Trupa lui Zinedine Zidane a invins-o, duminica seara, la penaltiuri, cu scorul de 4-1, pe Atletico Madrid, dupa ce in cele 120 de minute s-a inregistrat doar un 0-0. La loviturile de pedeapsa, jucatorii lui Simeone au fost lipsiți de inspirație. Saul și Thomas au irosit primele doua lovituri ale lui Atletico și astfel Real Madrid iși adauga inca un trofeu in vitrina. De menționat ca aceasta a fost prima ediție a Supercupei Spaniei in care au participat patru formații și s-a jucat in sistem eliminatoriu Real Madrid: Courtois – Carvajal, Varane,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

