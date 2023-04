Stiri pe aceeasi tema

- Chelsea – Real Madrid 0-2 si Napoli – AC Milan 1-1, in returul sferturilor UEFA Champions League. Rodrygo a marcat o „dubla” pentru madrileni. De cealalta parte, trupa lui Stefano Pioli a revenit in semifinalele celei mai importante competitii inter-cluburi din Europa dupa 16 ani. Ambele partide au…

- Primele doua semifinaliste ale Champions League se vor decide in aceasta seara, dupa partidele Chelsea vs Real Madrid și Napoli vs Milan. Madrilenii sunt la un pas de calificare, dupa 2-0 in tur, in timp ce liderul din Italia spera sa intoarca infrangerea la limita. Meciurile sunt transmise liveblog…

- Continue reading Se anunța o seara magica in UEF Champions League! Aflam primele doua semifinaliste, live pe playsport.ro, de la ora 22:00: Chelsea – Real Madrid și Napoli – AC Milan at Info real.

- Primele echipe calificate in semifinalele Ligii Campionilor vor fi cunoscute marți seara, dupa ce se vor fi disputat meciurile retur in confruntarile Chelsea – Real Madrid (0-2 in tur) și Napoli – AC Milan (0-1 in tur). Cu opțiunea Bet Builder de la Betano poți miza pe mai multe tipuri de pariuri din…

- Istvan Kovacs a fost criticat dur dupa meciul AC Milan – Napoli 1-0, din „sferturile” Champions League. Antrenorul oaspeților, Luciano Spalletti, i-a reproșat ca a aplicat „dubla masura” și ca i-a eliminat un jucator, dar l-a „iertat” pe Rafael Leao de un cartonaș galben. Real Madrid a caștigat cu 2-0…

- Real Madrid – Valladolid 6-0, Napoli – AC Milan 0-4 si PSG – Lyon 0-1, au fost meciurile tari de astazi, din campionatele puternice din Europa. „Galacticii” au obtinut o victorie categorica. Karim Benzema a fost in forma maxima, si a reusit un hat-trick in doar sapte minute. Meciurile tari de astazi,…

- Cele 8 echipe calificate in sferturile Champions League! In urmatoarea etapa a competiției vor merge: Manchester City, Benfica, Real Madrid, AC Milan, Napoli, Chelsea, Inter și Bayern. Astazi s-au aflat numele ultimelor doua echipe calificate in sferturi: Real Madrid și Napoli. Real Madrid a invins-o…

- Benfica si Chelsea sunt primele echipe calificate in „sferturile” UEFA Champions League. Portughezii au dat recital cu Club Brugge pe Da Luz si au obtinut o victorie spectaculoasa. Invinsa in tur de Borussia Dortmund, echipa antrenata de Graham Potter a intors rezultatul pe Stamford Bridge si continua…