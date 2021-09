Real Madrid – Şeriff Tiraspol 1-2. “Galacticii”, învinși de campioana Republicii Moldova. Rezultate din Liga Campionilor (Video) Seriff Tiraspol a produs o noua surpriza, in grupele Ligii Campionilor, dupa victoria cu Șahtior Donețk. Campioana Republicii Moldova s-a impus pe ”Santiago Bernabeu” cu 2-1, prin golurile reusite de uzbecul Djasur Iahsibaev (23) si luxemburghezul Sebastien Thill (90+1). Pentru Real a inscris Karim Benzema (65 – penalty). Seriff este primul loc in Grupa D dupa doua etape, cu maximum de puncte. Lionel Messi a reusit primul sau gol pentru PSG in meciul cu Manchester City, disputat, la Paris, in Grupa A. Liverpool a reusit scorul zilei, 5-1 cu Porto, in deplasare. Rezultate inregistrate in meciurile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

