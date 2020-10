Șahtior Donețk a caștigat meciul disputat in deplasare, scor 3-2, cu Real Madrid, miercuri seara, in prima etapa a Grupei B din Liga Campionilor. Oapseții au deschis scorul in minutul 29, prin Tete care l-a invins pe portarul „galacticilor” cu un șut din interiorul careului. Dupa doar patru minute, Varane a trimis in propria poarta, incercand sa respinga din fața lui Dentinho. Portarul Courtouis a fost din nou invins, cu doua minute inainte de final. Solomon a stabilit scorul la pauza, un incredibil 3-0 pentru campioana Ucrainei. Ibericii au ieșit motivați de la cabine, iar Modric a redus din…