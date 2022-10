Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Barcelona a obținut o noua victorie, sambata, in deplasare, contra echipei Real Mallorca, scor 1-0, in etapa a saptea a campionatului Spaniei, informeaza news.ro.Singurul gol al partidei a fost marcat de Robert Lewandowski, in minutul 20. FC Barcelona a preluat provizoriu conducerea LaLiga,…

- Real Madrid - Barcelona, primul El Clasico din acest sezon, se va juca pe 16 octombrie, de la ora 17:15 (ora Romaniei). Real Madrid - Barcelona va fi liveTEXT pe GSP.ro și televizat pe Digi Sport, Prima Sport și Orange Sport Meciul de pe „Santiago Bernabeu” va conta pentru etapa 9 din La Liga. In acest…

- Veste extrem de proasta pentru Real Madrid. Karim Benzema (34 de ani), capitanul și cel mai important om al „galacticilor” s-a aciidentat in prima repriza a meciului cu Celtic din Liga Campionilor și a fost inlocuit in minutul 30. Benzema, golgeter in sezonul trecut al Ligii Campionilor, competiție…

- Steaua a terminat la egalitate (1-1) meciul cu Metaloglobus București din epilogul primei etape a ligii secunde. Partida a fost dominata total de „militari”, dar fara sa puncteze și pe tabela. Steaua a inceput partida in forța cu o prima ocazie de gol in chiar minutul 4 (Wallace). Au urmat și altele,…

- Pyunik Erevan, echipa care a eliminat-o pe CFR Cluj in turul 1 preliminar din Champions League, a pierdut in turul 3 cu Steaua Roșie Belgrad, scor 0-7 la general. Dupa 0-5 la Belgrad, armenii au pierdut și acasa. Au luat doar doua goluri la Erevan, deși Steaua a ratat și un penalty. Pyunik, distrusa…

- Real Madrid a remizat, scor 2-2, miercuri, contra echipei mexicane Club America, informeaza Agerpres . Campioana Spaniei s-a vazut condusa inca din minutul 5 de Club America intr-un meci ce s-a disputat la San Francisco. Karim Benzema a egalat in minutul 22 dupa o combinație superba cu Asensio finalizata…

- Dupa 0-0 in prima mansa, in deplasare, campioana Republicii Moldova porneste cu prima sansa la calificarea in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, competitie a carei senzatie a fost in sezonul trecut, cand a ajuns in faza grupelor si a invins pe Real Madrid (2-1) chiar pe „Santiago Bernabeu”.

- Cu razboiul la granița, Republica Moldova forțeaza intoarcerea in grupele Ligii Campionilor la fotbal, acolo unde a facut senzație, in sezonul trecut, dand peste nas chiar marelui Real Madrid.