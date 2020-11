Stiri pe aceeasi tema

- Inter - Real Madrid se joaca azi, de la 22:00, in etapa a 4-a a grupelor din UEFA Champions League. Dupa un start dezamagitor, Inter și Real sunt obligate sa caștige pentru a ramane cu șanse importante in lupta pentru calificare. Inter și Real porneau ca mari favorite intr-o grupa cu Borussia Monchengladbach…

- Impresarul lui Karim Benzema (32 de ani), Karim Djaziri, a fost surprins in timp ce il critica pe Raphael Varane (27) pe rețelele sociale. In weekend, Real Madrid a suferit cea mai grea infrangere sub comanda lui Zinedine Zidane, 1-4 pe „Mestalla”, cu Valencia, intr-un meci slab facut de Raphael Varane.…

- Fundasul Dani Carvajal isi va prelungi contractul cu Real Madrid, informeaza, vineri, cotidianul Marca.Contractul lui Carvajal, in varsta de 28 de ani, va fi valabil pana in 2024. Carvajal a jucat un singur sezon (2012-13), la alta echipa, Bayer Leverkusen, iar actualul contract expira…

- Trupa lui Zinedine Zidane (48 de ani) nu a mai caștigat de un an la Madrid in Liga, incasand 7 goluri cu PSG, Man. City și Șahtior. 6-0 cu Galatasaray este singurul succes in ultimele 7 dueluri acasa. „Acum ori niciodata!” este deviza aleasa de Marca pentru a derbyul grupei B dintre favoritele care…

- La pauza meciului dintre Real Madrid și Gladbach, 2-2, Benzema il sfatuia pe compatriotul Ferland Mendy sa nu mai joace cu Vinicius. Condus cu 0-2 de Borussia, Madridul a egalat cu doua goluri in ultimele minute. „Prima lege la Real Madrid: niciodata sa nu cedezi!". Dupa inca un meci stupefiant, Marca…

- Real Madrid - Șahtior 2-3. Zinedine Zidane și-a asumat alegerile extravagante ale titularilor și vina eșecului, al doilea la rand acasa, o premiera negativa cu antrenorul francez la Real: "Eu trebuie sa gasesc soluții!” Real s-a facut de ras in primele 45 de minute halucinante și nu a mai putut repara…

- Gareth Bale este foarte aproape de o revenire in Premier League. Potrivit presei engleze, fotbalistul galez, care a intrat in dizgrația antrenorului de la Real Madrid, Zinedine Zidane, a ajuns la un acord cu fosta sa echipa, Tottenham Hotspur.

- Formatia Eibar a remizat, sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Celta Vigo, in primul meci al editiei 2020/2021 a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.De la Eibar a fost eliminat Pape Diop, in minutul 87.Citește și: Dorel Caprar, pretinsul 'PROPRIETAR' al posturilor publice vacante…